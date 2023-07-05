Подмосковье 05 июля 2023, 09:50 Более 100 социальных строек в Подмосковье взяли под цифровой контроль Unsplash

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Цифровой график помогает контролировать ход и сроки работ на 116 социальных стройках Подмосковья. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Программа помогает планировать строительно-монтажные работы — от вырубки деревьев до подключения к «Безопасному региону».

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«С помощью цифрового графика можно проверить этап стройки, а также сроки выполнения работ. Все процедуры оцифрованы и унифицированы, что позволяет создать график стройки в два клика», — отметил директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.

График обеспечивает прозрачность процесса строительства для заказчика и служб, исполняющих строительно-надзорный контроль.

В июне зампред правительства России Дмитрий Григоренко изучил цифровые проекты Подмосковья на ПМЭФ и предложил тиражировать их в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.