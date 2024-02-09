09 февраля 2024, 11:37
Более 100 социальных предпринимателей зарегистрировались в Подмосковье с начала года
Более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства Подмосковья получили статус социальных предприятий в этом году. В прошлом году число таких компаний превысило тысячу.
«Подтверждать социальный статус необходимо ежегодно. По итогам первого в этом году заседания межведомственной комиссии социальными предприятиями были признаны 136 субъектов МСП, из них 106 — подтвердили статус, остальные 30 — получили его впервые», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
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Напомним, что социальные предприниматели могут получить до трех миллионов рублей на возмещение затрат по аренде, ремонту, на ярмарочно-выставочные мероприятия, медицинское обслуживание детей и другие.
Для представителей МСП также предусмотрены гранты — они позволяют бизнесу получить до 500 тысяч рублей. Сумма гранта может покрыть до 75% расходов.
Подать заявку на получение статуса можно на портале госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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