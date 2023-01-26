26 января 2023, 15:24
Более 100 сотрудников Фонда капремонта Подмосковья стали донорами крови
Сотрудники Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области стали донорами. Специалисты пожертвовали свою кровь в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.
«В благотворительной акции приняли участие 115 сотрудников фонда, благодаря которым получилось сдать порядка 50 литров крови. Теперь эта кровь сможет спасти чьи-то жизни», — сообщил гендиректор фонда Валерий Николов.
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Отметим, за одну процедуру донор может спасти две-три жизни.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благотворительность
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