Подмосковье 29 марта 2024, 11:12 Более 100 школьников стали участниками соревнований по дистанционному пилотированию в Химках Пресс-служба администрации г. о.

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Соревнования по дистанционному пилотированию «Полигон 77» стартовали в Химках. Ученики школ округа от восьми до 15 лет продемонстрируют свои умения в управлении беспилотными летательными аппаратами в удаленном формате. До конца дня соревнования проведут среди 14 команд округа.

«Сегодня был открытый урок, посвященный дистанционному управлению летательными и наземными техническими устройствами. Мероприятие состояло из двух таймов между двумя командами. Главная задача — долететь до погрузочной платформы, захватить груз и отвезти его к себе на базу», — прокомментировал учитель информатики и технологии МБОУ «Лига первых» Николай Одиноков.

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Победители получат возможность посетить экскурсию в индустриальном парке, где ребятам покажут площадку, на которой они удаленно управляли дронами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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