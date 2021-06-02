Более 100 школьников смогут подработать летом в Воскресенске

Воскресенские школьники вышли на работу. В основном ребята занимаются благоустройством парков и скверов. За лето более 100 подростков заработают на свою мечту.

15-летний Илья Липович планирует работать все три летних месяца. Подросток копит на автомобиль для мамы. Ради этого он готов убирать улицы родного города.

«У мамы есть небольшая машина, а я хочу маме купить внедорожник», — поделился своей мечтой Илья Липович, житель Воскресенска.

Как достаются деньги и что такое график — эти знания не из школьной программы уже начали получать более 30 подростков городского округа Воскресенск. Центр занятости трудоустроил ребят к индивидуальным предпринимателям, в экологические отряды и на предприятия. В основном школьники занимаются благоустройством.

«Бригада нового поколения — участники ежегодных премий губернатора, работают по благоустройству парка Хорлово. Сейчас 15 ребят приводят парк в должное состояние. На них подрезка кустарников, они также собирают сухие ветки, мусор, сажают деревья. То есть они полностью следят за тем, чтобы парк был похож на парк, и жителям было приятно», — рассказала Анастасия Курбатова, заместитель главы администрации городского округа Воскресенск.

Трудятся подростки по четыре часа. Фронт работы им озвучивают на каждый день. Дарья Махатаева, например, в деле благоустройства — не новичок. Девушка работает второе лето. Даша трудоустраивается сразу на все три месяца.

«Мне очень нравится моя работа, мне нравится делать наш город чистым, красивым и, конечно, это развивает в самом человеке ответственность, это очень неплохой дает жизненный опыт», — отметила Даша.

В обязанности школьников входит уборка мусора и скошенной травы, стрижка кустов, прополка клумб. За месяц таких стараний подростки получат зарплату и материальную помощь от центра занятости в размере 2250 рублей. В городском округе Воскресенск этим летом трудоустроят более 100 школьников. Ребятам нужны деньги, а предприятиям — работники.

«На мелкую работу не хватает ни времени, ни сил, ни людей. Даже элементарно хвою подобрать с елей, она опадает ежедневно, соответственно, сюда приходится привлекать силы. Работы много, поэтому хорошо, что помогают», — сказал Юрий Пархунов, начальник участка озеленения МКУ «БИО».

Заработать первые деньги сегодня может любой школьник, начиная с 14 лет. С подбором вакансий помогут специалисты центра занятости. В Воскресенске, например, восемь организаций взяли на лето юных сотрудников.