Подмосковье 18 апреля 2023, 13:22 Более 100 школьников Подмосковья прошли в финал Всероссийского конкурса «Большие вызовы» ОЦ "Взлёт"

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В заключительный этап Всероссийского конкурса «Большие вызовы» прошли 106 школьников из Московской области. Таким образом, регион вошел в число лидеров по количеству финалистов, сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Всего в финал прошли 2384 школьника из 82 регионов России.

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«По итогам первого тура и предварительной оценки проектных работ сформируют список участников второго тура заключительного этапа. Он продлится с 25 апреля по 15 мая», — добавили в министерстве.

Победителей конкурса пригласят на очную проектную программу в образовательный центр «Сириус». Мероприятие пройдет в июле.

Отметим, «Большие вызовы» — это всероссийский конкурс научно-технологических проектов для старшеклассников и студентов, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников подмосковного физтех-лицея имени Капицы с победами на Международной олимпиаде по физике. Ребята взяли шесть медалей.

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