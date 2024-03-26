Подмосковье 26 марта 2024, 18:20 Более 100 школьников Подмосковья досрочно написали ЕГЭ по русскому языку Министерство образования МО

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Досрочный ЕГЭ по русскому языку прошел в школах Подмосковья 26 марта. Участниками экзамена стали 111 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«На досрочный период ЕГЭ в Подмосковье заявлено более 150 человек. География и литература уже за спиной, осталось только дождаться результатов», — прокомментировала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 11 апреля. Ознакомиться с баллами можно будет на сайте Рособрнадзора или в личном кабинете РЦОИ.

Напомним, для участников аттестации, которые не смогли сдать экзамен по уважительной причине, предусмотрен резервный день — 15 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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