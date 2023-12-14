Подмосковье 14 декабря 2023, 02:00 Более 100 шахматистов стали участниками открытого чемпионата Подмосковья фото: Федерация шахмат Московской области

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Свыше 100 любителей и профессионалов поучаствовали в открытом чемпионате Подмосковья по шахматам. Турнир прошел в Одинцове, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования стали отборочным турниром к Суперфиналу Московской области с нормами международного мастера и гроссмейстера. Среди участников оказались шесть мастеров ФИДЕ, четыре гроссмейстера и два международных мастера.

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​"Сразу три шахматиста разделяли итоговое первое место чемпионата с результатом 6,5 очков: известный люберецкий гроссмейстер Алексей Хрущев и два юных таланта — Исаак Парпиев из Химок и Александр Усов из Одинцова», — уточнили в ведомстве.

Ребята уже известны в мире шахмат. Они все входят в сборные России и Подмосковья, побеждали на первенствах.

В итоге чемпионом стал Парпиев. На втором месте оказался Хрущев, а на третьем — Усов. Среди женщин первой стала Екатерина Смирнова из Балашихи, на второй строчке расположилась москвичка Анна Игошкина. Бронзу получила Александра Селифонова из Королева.

Все награды вручал президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин и другие приглашенные гости. Отдельные призы получили дети 2012 года рождения и моложе и ветераны. Призовой фонд турнира составил миллион рублей.

​Чемпионат Московской области прошел с 8 по 12 декабря в парк-отеле «Ершово» в Одинцове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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