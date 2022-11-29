Подмосковье 29 ноября 2022, 13:45 Более 100 семей мобилизованных из Домодедова получили поддержку в специализированном центре

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За время работы Центр помощи семьям мобилизованных в Домодедове принял более 100 семей. Очередную встречу с родственниками солдат устроили, чтобы адресно узнать об их нуждах.

На встречу пригласили руководителей домодедовских ресурсоснабжающих организаций. На предприятиях «Теплосеть» и «Водоканал» работали те, кто сейчас находится в зоне СВО. Директоры всеми силами помогают родным мобилизованных.

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«Все вопросы, которые возникали у них, <…> тут же решались. Это связано и с покупкой дополнительного обмундирования. Есть сотрудники, у которых очень большие размеры, [поэтому экипировку] трудно было достать. Администрация берется оказывать помощь по трудоустройству и в решении квартирного вопроса», — рассказал директор МУП «Теплосеть» Сергей Валюженко.

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К работе в домодедовском Центре помощи семьям мобилизованных привлечены психологи, юристы и волонтеры. Обращения принимают ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресу: Каширское шоссе, дом № 63.

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