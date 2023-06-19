Подмосковье 19 июня 2023, 13:50 Более 100 семей из Балашихи получат ключи от квартир в ЖК «Ново-Садовый» и ЖК «Леоновский парк» в 2023 году

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Вопрос обманутых дольщиков решат в Балашихе в 2023 году. Так, 36 семей получат ключи от квартир в ЖК «Ново-Садовый» и еще 77 — в ЖК «Леоновский парк».

Главгосстройнадзор Подмосковья уже выдал итоговый документ для жилого комплекса «Ново-Садовый». До конца года также решится вопрос с дольщиками жилого комплекса «Леоновский парк».

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«Отдельная тема, о которой докладывал президенту Андрей Юрьевич Воробьев и отметил в обращении, — обманутые дольщики. Эта серьезная проблема, которая стояла перед областью и перед Балашихой в том числе сегодня практически решена», — поделился глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям сообщил, что в регионе было 117 тысяч обманутых дольщиков. Из них 105,4 тысячи уже получили ключи от квартир или денежную компенсацию.

«Мы в этом году, а такое поручение есть, должны выдать последние 12 тысяч ключей нашим дольщикам», — сказал губернатор.

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