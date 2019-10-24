Новые впечатления и знакомства. Более 100 рузских пенсионеров побывали на экскурсиях от «Активного долголетия»

Посетить подмосковные усадьбы и храмы и съездить на экскурсии в города области бесплатно теперь могут пенсионеры по программе «Активное долголетие». В Рузском городском округе к ней присоединились уже свыше 100 пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С июля текущего года более ста ружан старшего возраста посетили исторические музеи, усадьбы, галереи, святые места и храмы. Транспорт для поездок предоставляет администрация Рузского городского округа и Рузский центр соцобслуживания. Маршрут автобусов проложен таким образом, чтобы заезжать и за сельскими жителями.

Пенсионеры из деревень — активные участники направления «социальный туризм». Количество желающих записаться на экскурсии растет с каждым днем. Минсоцразвития Подмосковья совместно с Комитетом по туризму разработали разноплановые маршруты с учетом интеллектуально-познавательных, эстетических, патриотических и религиозных запросов людей старшего поколения.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

В ближайшее время ружане посетят один из древнейших городов Московской области — Дмитров, а также соседний Можайск. Составлены маршруты и по непосредственно Рузскому городскому округу. Ружанам есть что показать и рассказать гостям муниципалитета: военный музей Сергея Докучаева, древнее городище, места Боевой славы, музей Зои Космодемьянской и многое другое ждут пенсионеров Московской области.

У жительницы рузского поселка Кожино Антонины Петровны Лукановой самый положительные впечатления от участия в программе «Активное долголетие». «Спасибо нашему губернатору за возможность интересно, полноценно и с пользой проводить время на пенсии! Поездки в разные города воодушевляют, дарят новые впечатления, знакомства, знания. Став участницей программы „Активное долголетие“, я чувствую себя моложе, энергичней и оптимистичней», — сказала Антонина Петровна.

Записаться на экскурсии можно в Рузском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: Руза, улица Федеративная, дом №11 или по телефонам: 8(496-27)24-697 и 8(496-27)503-68.

На портал проекта «Активное долголетие» поступило уже 1,5 тысячи заявок от жителей Московской области.

Первый заместитель председателя правительства региона — министр образования Подмосковья Ольга Забралова рассказала, что наибольшей популярностью пользуется запись на активности и экскурсии по Подмосковью.