Более 100 российских и зарубежных делегаций посетили ЦУР Подмосковья за четыре года

Первый в стране Центр управления регионом заработал в Московской области в декабре 2018 года. За время работы областной ЦУР посетило свыше 100 российских и иностранных делегаций.

Работу центра 11 июля изучили представители автономной некоммерческой организации «Диалог регионы».

«Центр управления регионом — одна из лучших практик Московской области. И мы готовы поделиться своим успешным опытом. ЦУР является эффективным цифровым сервисом обратной связи. Он помогает в онлайн-режиме реагировать на обращения жителей, выявлять проблемы региона, устранять и предотвращать их повторное появление», – сообщила министр государственного управления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Компания АНО «Диалог Регионы» ведет работу по тиражированию и распространению передового опыта работы подмосковного ЦУР по всей стране.

С принципами работы центра делегацию «Диалог Регионы» познакомили сотрудники центра управления. Кроме того, гостей познакомили с основами концепции «Все знаем, быстро решаем, не допускаем».

Работе блоков «Медицина», «Транспорт и дороги», «ЖКХ» и «Стройка» на встрече уделили особое внимание. Работу профильных систем, которые позволяют выявлять точки напряжения в регионе и не допускать появление жалоб, продемонстрировали на конкретных примерах из практики. Подробно также рассказали о системе контроля за вывозом отходов.

В Центре управления регионом сейчас работают 122 профильных сотрудника из 30 ведомств Московской области. Еженедельно они отрабатывают около 30 тысяч запросов жителей. В 2022 году сотрудники ЦУРа уже обработали более одного миллиона обращений граждан.

«Диалог» — центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Основные направления деятельности «Диалога»: сеть из 84 Центров управления регионами, цифровизация обратной связи, медиааналитика и онлайн-социология, антикризисные коммуникации, разработка IT-продуктов, проведение информационных кампаний, образовательные программы в сфере госdigital.

Ранее сообщалось о том, что Подмосковье вошло в пятерку регионов по цифровой трансформации. Рейтинг представил председатель правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Губернатор области Андрей Воробьев рассказал, как область продвинулась в цифровизации за последние годы.