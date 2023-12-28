Подмосковье 28 декабря 2023, 12:41 Более 100 рабочих мест создали на новом производстве сухих детских смесей в Истре Дмитрий Клычков

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Предприятие по производству сухих молочных смесей для детей запустили после реконструкции в Истре. Продукцию будут производить как в сухом, так и в готовом к употреблению виде.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта по расширению производства сухих адаптированных молочных смесей для детского питания составляет 4,2 миллиарда рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Реализация проекта позволила создать в округе 100 рабочих мест. Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, не имеющим аналогов в Восточной Европе. Свою продукцию компания поставляет в крупнейшие торговые сети по всей России и еще в 15 стран по всему миру.

«Сейчас мы производим более 150 наименований продукции, включая питание для беременных и кормящих женщин, энтеральное питание для детей и взрослых, а также специализированное лечебное питание для детей с редкими генетическими заболеваниями», — отметил генеральный директор группы компаний «Инфаприм» Сергей Скрипченко.

Отмечается, что на данный момент в производстве молочных смесей и лечебного питания предприятие использует более 80% отечественного сырья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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