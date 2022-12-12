Подмосковье 12 декабря 2022, 15:42 Более 100 рабочих мест появится на производстве бытовых и промышленных счетчиков в Ступине

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В Подмосковье, в особой экономической зоне «Ступино Квадрат», компания «Декаст» собирается запустить производство приборов учета бытового и промышленного назначения. С таким сообщением выступила зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности между компанией и Мининвестом Московской области уже заключено. В реализацию проекта „Декаст“ инвестирует 231 миллион рублей, а появление нового производства позволит создать в Ступине более 100 новых рабочих мест», — отметила зампред.

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Предприятие разрабатывает и производит приборы учета для энергетических ресурсов, аппаратов, а также программное обеспечение для сферы жилищно-коммунального хозяйства. Например, речь идет о счетчиках воды, о разных домовых приборах. В том числе и приборах нового поколения, которые в современном мире особенно важны. В ближайших планах — нарастить мощности производства, поставлять продукцию на рынки не только в России, но и по всей территории СНГ.

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