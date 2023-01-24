Подмосковье 24 января 2023, 21:50 Более 100 предпринимательниц Фрязина объединились в сообщество «Нежный бизнес»

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Во Фрязине более 100 местных предпринимательниц объединились в сообщество «Нежный бизнес». Владелицы центров здоровья, гончарных студий, частных детских садов, студий красоты и массажа помогают друг другу и ищут партнеров для развития своих проектов. Также начинающие бизнесвумен получают помощь и поддержку от центра оказания услуг «Мой бизнес».

Лидером сообщества стала руководитель частного детского сада Ibambini Ирина Данилова. Движение появилось в ноябре 2019 года. За время существования проекта девушки организовали форумы, вебинары, появился «Нежный портрет», благодаря которому на большом экране города демонстрировали фото предпринимательниц.

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«Этот проект реализуется из года в год. Благодаря ему девушки смогли приобрести знакомства, создать коллаборации. Несколько предпринимательниц нашли помещение для аренды, получили заказы на товар или услугу», — сообщила Ирина Данилова.

Главным проектом сообщества считается премия «Нежный грант». Для участия в конкурсе необходимо снять видео-визитку, написать эссе о себе и выступить перед жюри с презентацией своего бизнеса. Победители получают деньги на развитие дела.

В прошлом году премию взяли создательница центра массажа Арина Мальцева и владелица гончарной мастерской Екатерина Соколова.

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