13 июля 2023, 10:21
Более 100 предпринимателей Подмосковья прошли марафон по развитию своего дела
В Московской области завершился образовательный проект «Марафон по развитию своего дела». В программе приняли участие 107 самозанятых и начинающих предпринимателей. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Обучающая программа прошла при поддержке центра «Мой бизнес» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Для участников подготовили вебинары и очные тренинги. Им рассказали, как улучшить показатели бизнеса и помогли переработать рекламные офферы.
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Под руководством наставников предприниматели проанализировали свой бизнес, конкурентов, продажи и клиентов, после чего разобрали инструменты управления своим делом и механизмы привлечения покупателей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
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