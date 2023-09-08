08 сентября 2023, 15:12
Более 100 предпринимателей Подмосковья присоединились к сообществу «Техностартап»
Более 100 подмосковных предпринимателей присоединились к проекту «Техностартап. Дубна». Мероприятие пройдет с 14 по 16 сентября в особой экономической зоне «Дубна». Интенсив будет бесплатным.
«Цель мероприятия — помочь предпринимателям региона улучшить свои бизнес-навыки, найти единомышленников и партнеров, узнать о региональных мерах поддержки. А сообщество техностартапа помогает участникам запускать высокотехнологичные проекты, получать рекомендации по развитию стартапа и привлекать инвестиции», — уточнили в Министерстве инвестиций Подмосковья.
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Программу организуют для начинающих коммерсантов и руководителей компаний, которые занимаются бизнесом. Ее проведут в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Зарегистрироваться на мероприятие можно до 14 сентября по ссылке. Количество мест ограничено.
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Бизнес
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