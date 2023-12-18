Подмосковье 18 декабря 2023, 17:50 Более 100 помещений предоставили по программе «Недвижимость за 1 рубль» в Подмосковье в 2023 году

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Программу «Недвижимость за 1 рубль» запустили в 2023 году в Подмосковье при поддержке губернатора. О новой мере поддержки бизнеса в эфире «360» рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подмосковье — первый регион России, где начала работать программа поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». По ней выдано уже около 80 участков, и каждый из них — это новое производство, фабрика или завод.

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В 2023 году Московская область запустила еще одну меру поддержки бизнеса — программу «Недвижимость за 1 рубль». Инвесторы могут практически бесплатно получить здания и помещения с большим износом.

«Переживали, потому что в какой-то степени мы выступаем пилотами для всей России. Были вопросы: как запустится программа, что еще нужно предусмотреть. Но даже первый год сразу показал большой пул объектов», — говорит Наталья Адигамова.

Сейчас по программе «Недвижимость за 1 рубль» предоставили уже свыше 100 объектов. Инвесторы должны привести недвижимость в порядок, после чего ее можно будет использовать по целевому назначению.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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