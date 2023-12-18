18 декабря 2023, 17:50
Более 100 помещений предоставили по программе «Недвижимость за 1 рубль» в Подмосковье в 2023 году
Программу «Недвижимость за 1 рубль» запустили в 2023 году в Подмосковье при поддержке губернатора. О новой мере поддержки бизнеса в эфире «360» рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Подмосковье — первый регион России, где начала работать программа поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». По ней выдано уже около 80 участков, и каждый из них — это новое производство, фабрика или завод.
Реклама
В 2023 году Московская область запустила еще одну меру поддержки бизнеса — программу «Недвижимость за 1 рубль». Инвесторы могут практически бесплатно получить здания и помещения с большим износом.
«Переживали, потому что в какой-то степени мы выступаем пилотами для всей России. Были вопросы: как запустится программа, что еще нужно предусмотреть. Но даже первый год сразу показал большой пул объектов», — говорит Наталья Адигамова.
Сейчас по программе «Недвижимость за 1 рубль» предоставили уже свыше 100 объектов. Инвесторы должны привести недвижимость в порядок, после чего ее можно будет использовать по целевому назначению.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Недвижимость
Бизнес
Поддержка предпринимателей в Московской области
Реклама
Реклама