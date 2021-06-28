Более 100 помещений «Почты России» отремонтируют в Подмосковье до 31 июля

Ремонт отделений «Почты России» в Московской области идет полным ходом. Советник губернатора Подмосковья в ранге министра Александр Коган доложил Андрею Воробьеву, что до 31 июля будут закончены работы в 103 помещениях.

«Было поручение — до 31 августа отремонтировать отделения почты, которые находились в ненадлежащем состоянии. Но устно вы сказали, что желательно бы это сделать к 1 августа. Именно на этот срок мы и будем ориентироваться», — обратился Коган к Воробьеву.

Он заявил, что всего в работе находятся 499 отделений. Их стало чуть больше по сравнению с тем числом, о котором докладывалось раньше. Дело в том, что округа «очень активно мониторят ситуацию и все выявленные отделения мы включаем дополнительно в план».

По словам Когана, 69 помещений будет отремонтировано к 30 июня. Ремонт еще 103 завершится до 31 июля.

«По 169 помещениям заключены контракты и ведутся работы, по трем помещениям идут конкурентные процедуры», — добавил он.

Как сообщалось ранее, в отремонтированных офисах поставят новую мебель и современную технику. В большинстве отделений появятся системы управления очередью.