Реконструкция станции Железнодорожная в Балашихе начнется 2 июля

РЖД начинает масштабную реконструкцию инфраструктуры станции Железнодорожная Горьковского направления.

Более 100 пригородных поездов переведут на станцию «Ольгино». Реконструкция необходима для создания на станции современного транспортно-пересадочного узла с новыми платформами, навесами на всю длину платформы и мостом-конкорсом с лифтами и эскалаторами.

Работы проводят в рамках подготовки к запуску МЦД-4 Апрелевка-Железнодорожная.

В период ремонтных работ для посадки и высадки закроют пассажирские платформы № 1 и № 2. Большая часть составов в Москву сохранят за счёт их остановки на платформе № 3. На платформе № 4 будут останавливаться все экспрессы и часть транзитных поездов в область.

Более 100 пригородных поездов (не экспрессов) будут делать остановки на станции Ольгино рядом с Железнодорожной. Для большей части поездов из столицы Ольгино станет конечной станцией.

По рабочим дням здесь будут делать остановку 108 поездов в сторону Москвы и 115 поездов в обратном направлении. На станции Железнодорожная отменят остановку 21 поезду на Москву и 88 в область. Эти поезда будут останавливаться только на Ольгино и далее следовать в сторону Владимира.

Пассажиры ЦППК смогут заходить и выходить на Ольгино с билетами и абонементами, оформленными от/до Железнодорожной и наоборот.

К станции Ольгино ведут 14 маршрутов городских автобусов.

Станцию Ольгино Горьковского направления открыли 15 июня. Здесь останавливаются электропоезда 6000-й нумерации (не экспрессы). В будущем станция войдет в состав МЦД-4.