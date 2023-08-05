Подмосковье 05 августа 2023, 16:27 Более 100 подъездов отремонтируют в Ленинском округе до конца года Телеканал «360»

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До конца 2023 года в Ленинском городском округе отремонтируют более 100 подъездов в многоквартирных домах, 32 из них — по губернаторской программе. Рабочие приводят в порядок лестницы, почтовые ящики и входные группы, контроль на всех этапах проводят представители Госжилинспекции Подмосковья и местной администрации.

Дом № 25 по Строительной улице в Видном ввели в эксплуатацию в 1988 году, за это время в МКД лишь один раз провели косметический ремонт. На масштабное обновление подъезда специалистам потребовалось пять месяцев, качество работ оценил глава Ленинского округа Алексей Спасский.

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«Честно говоря, сформулировали то, что даже во многих новостройках, которые сейчас сдаются, такого качества нет. Это, с одной стороны, хорошо, мы видели реакцию жителей, с другой стороны, это тот ориентир, к которому надо теперь стремиться при проведении остальных ремонтных работ», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

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