Более 100 переселенцев из аварийного жилья получат новые квартиры в Рошале в 2020 году

В рамках реализации госпрограммы переселения граждан из аварийного жилищного фонда этапа 2019–2020 гг. завершено строительство многоквартирного дома для переселенцев в городском округе Рошаль. Уже получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

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Новостройка расположена на ул. Фридриха Энгельса, д. 21а. После постановки дома на кадастровый учет будут заключены договоры соцнайма и мены.

«Новое жилье получат 110 жителей аварийных домов. Всего будет расселено 50 жилых помещений площадью более двух тысяч квадратных метров», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Дома, которые расселят, расположены по адресам: ул. Фридриха Энгельса, д. 22, ул. Свердлова, д. 33, 34, 35, 36 и 37.