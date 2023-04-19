Подмосковье 19 апреля 2023, 21:57 Более 100 пенсионеров посетило занятие по финансовой грамотности от Банка России Раскин Михаил

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В Долгопрудном эксперт Отдела финансовой грамотности Банка России по ЦФО Елена Силенкова прочитала лекцию для 130 пенсионеров. Пожилым людям рассказали, как распознать фальшивые банкноты и монеты ЦБ, а также обменять их при повреждении.

«В Подмосковье мы активно проводим лекции и семинары для пожилых людей в рамках плана мероприятий региональной программы повышения уровня финансовой грамотности населения, но в Долгопрудном побывали впервые» — рассказала Силенкова.

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Посетители мероприятия узнали, какой процент площади монеты или купюры должен остаться целым, чтобы она подлежала возврату и обмену. Также им рассказали о документах, которые могут для этой процедуры понадобиться. Например, у них могут попросить справку о пожаре.

«Большинство из пенсионеров — представители ветеранской группы города. Мы благодарны за подробную лекцию со слайдами», — сообщила глава ветеранской группы округа Антонина Лемишева.

В будущем для пожилых людей Долгопрудного планируют провести лекции про противодействию мошенникам в интернете и рискам, связанным с финансовыми пирамидами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности общения с жителями.

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