Подмосковье 17 февраля 2023, 16:41 Более 100 парков Подмосковья подготовили программы с концертами на выходные дни

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Программы развлечений с конкурсами, соревнованиями и мастер-классами подготовили в парках Подмосковья на ближайшие выходные. В Министерстве культуры и туризма региона рассказали, какие мероприятия проведут для жителей и гостей.

Парк «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе проведет оздоровительную программу, включающую пробежку утром, скандинавскую ходьбу и «Танцевальный фейерверк». Городской парк Каширы приглашает желающих поиграть в «Метлофутбол».

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В Центральном городском парке Богородского округа в преддверии Масленицы состоится мероприятие «Русская песня — душа народа!» с концертом. Глуховской парк удивит увлекательной экскурсией в историческую усадьбу семьи фабриканта Арсения Морозова.

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Парк культуры и отдыха «Дубрава» в Подольске ждет ребят на детские праздники и мастер-классы. Интерактивные игры «Зимние забавы» и мастер-класс «Я б в защитники пошел, пусть меня научат» проведут в парке имени Воробьева в Луховицах.

В Ивантеевском городском парке будет работать творческая мастерская «Открытка к празднику». В Дрезненском городском парке Орехово-Зуевского округа состоятся танцевальные батлы, зажигательная дискотека и спортивно-игровые эстафеты.

Жители и гости Жуковского смогут побывать на «Жуковском празднике лыж» в парке культуры и отдыха.

Парк «Ривьера» в Можайске в эти выходные предложит интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» и киновикторину.