Подмосковье 14 апреля 2023, 10:04 Более 100 одаренных школьников в Коломне получили стипендию от главы округа

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Одаренные школьники из Коломны получили стипендию главы, размер которой составляет 10 тысяч рублей. Округ отметил достижения 120 ребят.

Оценивала потенциальных стипендиатов специальная комиссия, начисляя баллы за представленные в портфолио успехи.

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«Сегодня мы чествуем нашу молодежь, наших ребят, которые показали высокие достижения по результатам работы в 2022 году в сфере образования, культуры и спорта. Очень приятно отметить, что многие из этих ребят не первый раз получают стипендию главы», — сказал глава городского округа Коломна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Гречищев.

На торжественной церемонии ребята получили памятные подарки, а творческие коллективы округа устроили для них праздничный концерт.

Среди тех, кто получил стипендию, был ученик 11-го класса Георгий Макаркин. Он стал победителем всероссийского конкурса «Большая перемена», представив свой проект «Помощник для туриста».

«Это была система-попутчик, которая позволяет людям удобнее путешествовать. Там были необходимые маршруты, экскурсии и всякая помощь для туристов», — рассказал Георгий.

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