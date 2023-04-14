14 апреля 2023, 10:04
Более 100 одаренных школьников в Коломне получили стипендию от главы округа
Одаренные школьники из Коломны получили стипендию главы, размер которой составляет 10 тысяч рублей. Округ отметил достижения 120 ребят.
Оценивала потенциальных стипендиатов специальная комиссия, начисляя баллы за представленные в портфолио успехи.
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«Сегодня мы чествуем нашу молодежь, наших ребят, которые показали высокие достижения по результатам работы в 2022 году в сфере образования, культуры и спорта. Очень приятно отметить, что многие из этих ребят не первый раз получают стипендию главы», — сказал глава городского округа Коломна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Гречищев.
На торжественной церемонии ребята получили памятные подарки, а творческие коллективы округа устроили для них праздничный концерт.
Среди тех, кто получил стипендию, был ученик 11-го класса Георгий Макаркин. Он стал победителем всероссийского конкурса «Большая перемена», представив свой проект «Помощник для туриста».
«Это была система-попутчик, которая позволяет людям удобнее путешествовать. Там были необходимые маршруты, экскурсии и всякая помощь для туристов», — рассказал Георгий.
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Коломна
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