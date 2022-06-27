Более 100 обращений рассмотрели в единый день приема в Красногорске

Большая часть вопросов, которые поступили на рассмотрение в единый день приема в Красногорске, касалась жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и социальной сферы.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков пригласил на встречу с жителями руководителей профильных управлений и комитетов, а также руководителей муниципальных организаций.

«Приоритет для нас остается всегда один — жителям нужно по максимуму помогать. Понятно, что есть сложности с имущественным правом, регистрацией. Есть вопросы с социальными выплатами, медицинская помощь. Конечно, мы сразу подключаемся, помогаем и дальше продолжаем эту сверхважную работу», — отметил глава округа.

Он также добавил, что такие встречи проходят в Красногорске каждые три месяца. И власти стараются вникать в проблему каждого жителя.

В этот раз прием планировался до 17.00, но люди продолжали идти и после этого времени. В результате прием закончили только в 20.00. За этот день были приняты заявки от 118 красногорцев.