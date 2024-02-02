Подмосковье 02 февраля 2024, 12:10 Более 100 обращений рассмотрели на выездном приеме администрации в школе № 4 в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Выездной прием администрации прошел в школе № 4 в Солнечногорске. Руководитель муниципалитета Константин Михальков и его заместители решили с жителями более 100 вопросов по разным темам.

Большая часть обращений касалась уборки снега.

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«Сейчас сезонный вопрос, которые волнует большую часть жителей, — уборка снега. В основном это касается даже не проездных дорог во двор, а парковочных мест. В данном направлении уже усилили работу коммунальных служб», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кроме того, на встрече решили вопрос с подтоплением подвалов жилых домов № 17, 18, 19 и 20 в микрорайоне Рекинцо. До майских праздников там организуют локальную систему водоотведения.

Также обсудили ремонт и безопасность дорог. В этом году оптимизируют движение транспорта на 22 участках дорог. Еще 50 таких проектов рассмотрят в будущем.

Выездные приемы администрации Солнечногорска проводят регулярно. Также ежемесячно проходят встречи жителей с главой округа — записаться можно через горячую линию 8 (800) 201-67-47 или электронную почту solngor@mosreg.ru.

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