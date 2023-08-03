Подмосковье 03 августа 2023, 15:43 Более 100 объектов выставили на торги в Подмосковье за прошлую неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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В период с 24 по 28 июля в Подмосковье выставили на торги 119 земельных участков и коммерческих помещений, сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области. В топ-3 по количеству лотов вошли Богородский округ, Руза и Шатура.

Для предпринимателей под любые цели предлагают приобрести нежилое помещение в Ногинске на улице Климова. Начальная цена за лот составляет 3 006 409 рублей, аукцион состоится 5 сентября.

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В деревне Строганка городского округа Руза на торги выставили участок для строительства дома. Стартовая цена за 10 соток — 61,4 тысячи рублей в год.

Также состоится аукцион на землю в поселке Туголесский Бор в Шатуре. В шаговой доступности расположены железнодорожная станция, магазины, школы и другие социальные объекты. Прием заявок продлится до 4 сентября.

Ознакомиться со всеми лотами можно на портале ЕАСУЗ.

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