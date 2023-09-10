Подмосковье 10 сентября 2023, 14:27 Более 100 объектов исключили из реестра проблемных в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

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С начала года 106 объектов в 19 городских округах Московской области исключили из Единого реестра проблемных объектов. Об этом сообщили в Главном управленим государственного строительного надзора региона.

В их число вошли ЖК «Булатниково» в Ленинском округе и ЖК «Белые росы» в Котельниках. В Пушкино скоро будут вручать ключи от квартир в ЖК «Пушкарь», в Сергиевом Посаде — ЖК «Покровский».

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«Сегодня в ЕРПО находится 251 объект. До конца 2023 года планируется исключить все объекты из данного реестра путем достроя 129 объектов и произведения компенсации пострадавшим гражданам в 122 проблемных объектах», — уточнили в управлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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