Более 100 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья

В Подмосковье продолжает реализовываться целый комплекс мер по снижению аварийности на дорогах. В его рамках с начала года в области установили более 100 новых светофоров. Адреса, где нужно установить объекты, определялись на основании показателей аварийности дорог. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, работы проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Дорожные службы установили более 70 светофоров типа Т-7 и порядка 30 односекционных светофоров типа Т-1 на региональных дорогах. Благодаря чему 100 пешеходных переходов и 30 перекрестков стали безопаснее — установка светофорных объектов снижает вероятность возникновения аварий. Наибольший объем работ по установке провели в Чехове, Одинцове, Егорьевске, Истре, Пушкине и Раменском», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Светофоры типа Т-1 устанавливают на перекрестах, чтобы направить автомобильные потоки, а также на нерегулируемых переходах. Светофоры типа Т-7 устанавливаются на нерегулируемых переходах в населенных пунктах, там, где есть оживленные места или детские образовательные учреждения. Таким образом получается привлечь внимание водителей.

Кроме того, в рамках комплекса мер по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Подмосковье строят больше 60 километров новых тротуаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на стройке Новолыткаринского шоссе в Ленинском округе и рассказал о дорожных проектах Подмосковья.