Более 100 новых рабочих мест создали в Долгопрудном

Административно-складской комплекс общей площадью около 3,5 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию на Цветочном проезде в микрорайоне Хлебниково.

Комплекс состоит из двух зданий — складского и административного. Складской корпус предназначен для хранения пищевых сыпучих продуктов, различных специй, пряностей и ароматических веществ, которые в дальнейшем будут использоваться в пищевой промышленности, в частности, в мясопереработке и в кондитерской промышленности.

Офисные помещения и лаборатория для разработки новых мясных и кондитерских рецептов размещены в административном корпусе. Лаборатория для производства опытных образцов пищевых продуктов оборудована всем необходимым.

Персональный менеджер Центра содействия строительству при Правительстве Московской области был прикреплен к проекту. Он помогал застройщику правильно внести изменения в действующее разрешение на строительство, а также в получении разрешения на ввод в эксплуатацию.

Объект находился на сопровождении персонального менеджера Центра содействия строительству при Правительстве Московской области, который помогал застройщику правильно внести изменения в действующее разрешение на строительство, а также способствовал получению разрешения на ввод в эксплуатацию. Благодаря строительству административно-складского комплекса, в городском округе Долгопрудный создано более 100 рабочих мест.

Строительство велось с октября 2019 года. Объем инвестиций в проект составил более 150 миллионов рублей.