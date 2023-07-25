Подмосковье 25 июля 2023, 10:58 Более 100 новых машин для ремонта и содержания дорог закупили в Подмосковье с начала лета Минтранс Подмосковья

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Мосавтодор получил более 100 специализированных машин для зимнего и летнего обслуживания дорог. К сентябрю ожидаются новые поставки — об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

«Это вторая крупная поставка техники за последние пять лет. До конца года общее количество новых комбинированных дорожных машин составит 138 штук. Уже поступило чуть более 100», — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Новые машины будут задействованы в работах по содержанию региональных дорог зимой и летом. Техника на базе грузовиков может убирать снег, проводить противогололедную обработку, мыть асфальт и выполнять другие виды работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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