25 июля 2023, 10:58
Более 100 новых машин для ремонта и содержания дорог закупили в Подмосковье с начала лета
Мосавтодор получил более 100 специализированных машин для зимнего и летнего обслуживания дорог. К сентябрю ожидаются новые поставки — об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.
«Это вторая крупная поставка техники за последние пять лет. До конца года общее количество новых комбинированных дорожных машин составит 138 штук. Уже поступило чуть более 100», — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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Новые машины будут задействованы в работах по содержанию региональных дорог зимой и летом. Техника на базе грузовиков может убирать снег, проводить противогололедную обработку, мыть асфальт и выполнять другие виды работ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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