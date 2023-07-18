Подмосковье 18 июля 2023, 23:18 Более 100 новых договоров на вывоз мусора заключили в Алексинском кластере Подмосковья ООО "ЭкоПромСервис"

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С начала года региональный оператор «ЭкоПромСервис» заключил еще 116 договоров с юридическими лицами в Алексинском кластере. Среди новых абонентов — частные компании и СНТ Клина, Солнечногорска и Химок.

Договоры на утилизацию отходов заключили 48 компаний в Солнечногорске, 47 в Клину и 21 в Химках. Среди новых абонентов — 11 СНТ, которые также являются юридическими лицами. По закону все они обязаны заключить договор с региональным оператором, а за отсутствие такого документа предусмотрен штраф от 100 до 250 тысяч рублей.

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«К сожалению, не все СНТ Московской области заключают договоры и выполняют свои договорные обязательства. По поручению губернатора Андрея Воробьева мы взяли этот вопрос на особый контроль. Надеюсь, мы получим конкретные результаты уже в ближайшее время», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. Он добавил, что эта работа будет вестись совместно с главами городских округов.

Заключить договор с «ЭкоПромСервис» можно дистанционно. Форма для этого есть на сайте регионального оператора в разделе «Обратная связь». Еще один вариант — отправить заявку на электронную почту info@ecopromserv.ru.

Подобный сервис есть и для физических лиц.