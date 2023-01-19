Подмосковье 19 января 2023, 18:59 Более 100 новогодних елей съели олени с фермы «Львово» под Волоколамском

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Акцию по сбору новогодних елок объявили на оленьей ферме «Львово» под Волоколамском и собрали более 100 деревьев. Вся хвоя пошла на корм обитателям подворья.

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«Ветки елей являются для оленей и ланей не только лакомством, но витаминной добавкой. Деревья обогащают рацион животных, и особенно полезны в морозные зимние дни», — говорит сотрудник фермы «Львово» Николай Молчанов.

Сейчас европейские пятнистые олени и лани, населяющие территорию фермы, уже доедают остатки новогодних деревьев. Поэтому, если кто-то еще не убрал зеленую красавицу, можно смело привозить сюда. Фермеры готовы принимать растительность и летом, когда многочисленные дачники Волоколамского округа проводят обрезку деревьев и кустов. Зеленая масса идет на корм животным, а из веток делают искусственные нерестилища для рыбы на прудах. Елки и палки часто имеют во Львово не две, а целых три жизни.

Сейчас на территории базы живут около 50 оленей и ланей — это крупнейшая подобная ферма в Подмосковье. Самый крупный из обитателей — самец Василий. Он вожак стада и хозяин самых ветвистых рогов. Многочисленные гости подворья любят наблюдать и за белками, живущими в огромной сосне, и за козами с детенышами. Без внимания не остаются и все 15 живущих тут кошек.

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