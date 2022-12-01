Подмосковье 01 декабря 2022, 10:51 Более 100 населенных пунктов Сергиево-Посадского округа газифицируют до конца 2022 года

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В программу социальной газификации в 2022 году вошел 101 населенный пункт Сергиево-Посадского округа. На сегодняшний день газифицировано порядка 80% адресов. До конца декабря голубое топливо должно появиться у жителей Селкова, Бужанинова, Шеметова, Наугольного и деревни Запольское.

В деревню Зубачево долгожданная газификация уже пришла. Благодаря совместному контролю жителей, администрации и депутатов деревню успели газифицировать к наступлению морозов. Первым абонентом на подключение стал староста улицы Александр Савич. Поздравить его с подключением к голубому топливу приехал депутат Мособлдумы Олег Гаджиев.

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«Только командной работой получается решать такие серьезные вопросы», — отметил депутат Московской областной думы Олег Гаджиев.

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Статус социальной газификации можно посмотреть на сайте mosoblgaz.ru. Кроме того, в Подмосковье создали интерактивную «Карту эмоций», где можно проверить статус социальной газификации. На специальном ресурсе вы увидите, на каком этапе находится догазификация населенных пунктов округа. Информация обновляется раз в неделю.

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