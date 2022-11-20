Подмосковье 20 ноября 2022, 22:02 Более 100 мобильных печей передали в зону СВО предприниматели Павловского Посада

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Предприятие Павловского Посада, производящее печи для нужд армии, безвозмездно передало военным походные модели. Компания «Эфесто» поставила в зону СВО более 100 походных печей.

На предприятии «Эфесто» в Павловском Посаде организован полный цикл металлообработки. Производственная база предприятия постоянно обновляется и сейчас завод оснащен высокотехнологичным оборудованием.

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Предприятие посетил глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов.

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«В зону СВО доставили уже больше ста таких печей. Они удобны в использовании в походных условиях и подходят для приготовления и разогрева пищи. Также „Эфесто“ производит походные печи для обогрева помещений. Специально для военных конструкцию сделали более легкой. Такая печь весит 45 кг. Это значительно легче, чем стандартные печи-буржуйки», — рассказал директор компании «Эфесто» Андрей Сныга.

Директор завода Андрей Сныга — офицер запаса и что такое служба родине знает не понаслышке.

Печи от компании «Эфесто» мобильные, не требуют большого количества дров и за счет тяги они быстро разогревают еду.

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