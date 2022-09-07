Более 100 многодетных семей из Власихи получат земельные участки | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 12:58 Поделиться Telegram

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Viber Более 100 многодетных семей из Власихи получат земельные участки pixabay.com

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В городском округе Власиха провели мероприятия по разделению и постановке на кадастр земельных участков, которые собираются на бесплатной основе предоставить многодетным семьям. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Подмосковья.

«На сегодняшний день в городском округе Власиха на учете по бесплатному предоставлению земельных участков состоит 130 многодетных семей. Администрацией были проведены соответствующие мероприятия по разделу и постановке на кадастровый учет 203 земельных участков, расположенных в деревне Савостино Лотошинского округа», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Таким образом, получится за один раз решить проблему и предоставить землю всем семьям, которые состоят на учете. Лотошинский округ считается одним из самых чистых в Подмосковье в плане экологии, в деревне есть вся нужная семьям инфраструктура — там расположены школа, детский сад, культурно-досуговый центр, в котором дети смогут ходить на дополнительные занятия.

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Например, у Татьяны Зинченко трое детей. На учете в качестве многодетной семьи они состоят с декабря 2021 года. Татьяна — одна из тех, кому собираются предоставить земельный участок в Лотошине. Она рассказала, что хорошо знает этот зеленый и удобный район, поэтому была рада месторасположению участка.

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