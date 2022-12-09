Подмосковье 09 декабря 2022, 19:52 Более 100 млн рублей выделят на покупку слуховых аппаратов для жителей Подмосковья в 2023 году Публичное достояние

Читать 360tv в

Жителям Подмосковья, у которых нет инвалидности, но есть медпоказания, предоставляют бесплатные слуховые аппараты. В 2023 году на их приобретение предусмотрено свыше 100 миллионов рублей, рассказали в Министерстве соцразвития Московской области.

В ведомстве уточнили, что в 2023 году слуховыми аппаратами будет обеспечено в два раза больше детей и взрослых, чем в этом. Их получат около 2,5 тысячи жителей.

Реклама

В Минсоцразвития Московской области напомнили, что для получения бесплатного слухового аппарата необходимо заполнить электронное заявление на региональном портале госуслуг и приложить к нему скан-копию справки от врача.

Реклама

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья смогут закрывать больничный дистанционно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».