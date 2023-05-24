Подмосковье 24 мая 2023, 17:41 Более 100 миллионов рублей распределили между победителями конкурса семейных ферм в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Итоги конкурса по предоставлению грантов «Семейная ферма» подвели в Подмосковье. Шестеро из 10 участников проекта получат субсидии на развитие бизнеса общим объемом более 100 миллионов рублей.

Финансирование получили ферма по разведению овец и коз в Сергиево-Посадском округе, ферма молочного животноводства в Раменском, хозяйство овец восточно-фризской породы и коз зааненской породы в Шаховской. Кроме этого, поддержку от государства направили на ферму по производству молока, сыра, мяса и яиц в Ленинском округе. Еще один грант достался рыбоводческому хозяйству в Домодедово.

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Получило субсидию фермерское хозяйство по выращиванию клубники в Коломне. Там обустроят пленочные тоннели площадью один гектар для выращивания ягод.

«Сейчас в Подмосковье много примеров успешного семейного бизнеса. Фермерские хозяйства способствуют развитию импортозамещения и в целом увеличению производства натуральной продукции. По итогам конкурса семь проектов получат субсидии, общий объем которых превышает 100 миллионов рублей», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области.

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