Более 100 миллионов рублей на модернизацию производства в Балашихе направит компания ROCKWOOL

Компания ROCKWOOL направит на модернизацию производства в Балашихе свыше 100 миллионов рублей. Она вошла в топ-20 производств Московской области, в которых будут улучшать систему очистки — делать ее более экологичной для окружающей среды.

Сегодня компания не выбрасывает вредных выбросов в атмосферу, все показатели в пределах нормы. Несмотря на это, более 60 процентов инвестиций за последние 5 лет были направлены на экологические проекты. Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов оценил работу производства в Балашихе и рассказал о планах по модернизации.

«Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев дал поручение создать дорожную карту для промышленных предприятий, осуществляющих модернизацию производства, что позволит оздоровить экологическую ситуацию в регионе. В Балашихе одним из таких предприятий является завод компании ROCKWOOL. На 2022 год запланирована модернизация порядка 20 крупных предприятий. ROCKWOOL входит в число пяти компаний, которые уже начали работы», — сказал Тихон Фирсов.

В 2022 году на территории производства планируют установить современные фильтрующие установки и переносное оборудование для онлайн-мониторинга загрязнений.

«Завод работает с 1999 года, мы производим изделия из каменной ваты для разных индустриальных сегментов. Этап модернизации идет активно, экология всегда стоит в приоритете у нашей компании, внедряем все самые современные технологии», — отметил технический директор компании Денис Романов.

В 2022 году в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева началась активная кампания по модернизации систем очистки промышленных производств, которые делают выбросы в атмосферу, чтобы оздоровить экологическую ситуацию в регионе.