Жители Подмосковья получили 100 миллионов рублей кешбэка за оплату ЖКУ

Кешбэк более чем на 100 миллионов рублей вернули жителям Подмосковья за оплату коммунальных услуг. Главное условие — оплата картой «Мир».

Акция «Кешбэк» продолжается в Московской области. Уже 325 тысяч пользователей «Умной платежки» смогли вернуть более 100 миллионов рублей.

Как напомнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, кешбэк доступен после каждой оплаты на сайте МосОблЕИРЦ или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Акция действует до 31 декабря. Необходимо зарегистрировать «Мир» в программе лояльности для держателей этой карты и подтвердить свое согласие на участие в акции.

Сделать это можно в личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн» и на странице акции. Следующий шаг — оплатить коммуналку зарегистрированной картой «Мир» через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Подробности об акции доступны на сайте. Деньги в размере 1% возвращают на карту «Мир» не ранее чем через три рабочих дня с момента покупки, а в среднем — за пять-семь рабочих дней. Максимальная сумма кешбэка по акции не ограничена.