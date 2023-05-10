Подмосковье 10 мая 2023, 08:41 Более 100 мероприятий провели в Богородском округе ко Дню Победы

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В Богородском округе отпраздновали 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Было организовано более 100 спортивных, развлекательных и памятных мероприятий к 9 Мая.

«У нас в округе более 100 мероприятий ко Дню Победы. Они очень разноплановые с различным захватом всех возрастных слоев наших Богородских жителей», — рассказал заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов.

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Так, в доме культуры «Ямкино» состоялась премьера спектакля «А зори здесь тихие». Перед спектаклем зрители могли отдать дань уважения погибшим фронтовикам и присоединиться к акции «Журавли памяти», сложив бумажное оригами.

«Каждый желающий может подойти, взять журавлика, написать фамилию своего ветерана, сложить <…> и поместить на наше дерево», — рассказала сотрудница дома культуры «Ямкино» Галина Половян.

Не обходится День Победы и без спортивных мероприятий. В Старой Купавне прошла легкоатлетическая эстафета. Участие в забеге приняли 140 спортсменов в составе 14 команд.

«Это мероприятие очень важное, поскольку участвуют молодежь, все школы — 10 этапов и 10 человек — пять мальчиков, пять девочек, плюс их родители, бабушки, дедушки. В воспитательном плане это очень значимо мероприятие», — рассказал заместитель директора физкультурно-спортивного комплекса «Купавна» Евгений Залунин.

Эстафета по легкой атлетике является данью памяти и уважения ветеранам и защитникам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

В Ногинске прошел традиционный автопробег «День Памяти». К 78-й годовщине Великой Победы около 30 машин с флагами проехали по улицам города.

Колонна машин жителей Богородского округа, автоклубов «Такуми» и «Гараж 50» проехала семь точек от стадиона «Автомобилист» до поселка Октября, они возложили цветы на мемориалах.

В Богородском округе осталось всего 22 ветерана, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Их лично поздравили с Днем Победы. Во дворах их домов ансамбль Ногинского спасательного центра МЧС исполнил песни военных лет.

Председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов приехал на встречу с ветеранами вместе со своими внуками. «Молодая гвардия» также присоединились к поздравлениям.

В День Победы жители Ногинска возложили цветы к памятникам воинам Великой Отечественной войны. Участник Великой Отечественной войны Петр Павлович Саган прочитал стихи на площади Победы. Митинги прошли по всему Богородскому округу.

«Девятое Мая — дата, которая не подлежит забвению. Священная дата для каждого из нас. Историческая память — это не только память о наших дедах и прадедах, это память о той цене, которую заплатил Советский Союз, завоевав победу. Вечная память героям, низкий поклон нашим ветеранам», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Жители Ногинска в этот день могли посетить выставку «История одного медальона» и принять участие в мастер-классах по сборке-разборке автомата на Фонтанной площади. Также прошел праздничный концерт и красочное шоу фонтанов.

В День Победы губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с бойцами СВО почтил память героев Великой Отечественной войны, возложив венки к Вечному огню у стен Кремля.

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