Подмосковье 16 февраля 2024, 14:08 Более 100 мероприятий пройдет на акции «Вода России» в Подмосковье в 2024 году Фото Минэкологии

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Ежегодная акция «Вода России» стартовала по всей стране и в Подмосковье. Этот проект, являющийся одним из самых масштабных экологических инициатив, вызывает огромный отклик в сердцах миллионов неравнодушных людей по всей стране.

Министр экологии и природопользования Тихон Фирсов отметил, что реки и озера являются одними из самых популярных мест отдыха и нуждаются в заботе.

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«Мы приглашаем жителей нашего региона присоединиться к акции и сделать свой важный вклад в сохранение чистых и здоровых водоемов Подмосковья», — указал Тихон Фирсов.

В этом году в 43 городских округах Московской области запланированы 104 акции по очистке водоемов. Ожидается, что в акции примут участие более семи тысяч человек. Мероприятия продлятся до октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

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