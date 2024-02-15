15 февраля 2024, 12:13
Более 100 машин задействовали в уборке дорог Подольска от снега
Коммунальные службы Подольска перевели в усиленный режим работы на фоне сильного снегопада. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до пятницы.
«Расчистка дорог и общественных пространств ведётся в круглосуточном режиме. Сейчас в работе задействованы порядка 100 единиц техники и более 500 человек», — сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
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По его словам, самое главное — безопасность людей. Именно поэтому в первую очередь во дворах проводят очистку входных групп, пешеходных дорожек и подъездов к контейнерным площадкам.
Жители округа могут оставить заявку по вопросам уборки снега по телефону: 8 (495) 663-99-99.
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