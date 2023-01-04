04 января 2023, 20:51
Более 100 машин проверили в ходе рейда «Маленький пассажир — большая ответственность» в Котельниках
В Котельниках прошел рейд «Маленький пассажир — большая ответственность». Сотрудники ГИБДД проверили в этот день свыше 100 машин.
Реклама
В ходе рейда нашли трех нарушителей, у которых в машине дети не были пристегнуты. Им грозит штраф в размере трех тысяч рублей. Зато большинство водителей объясняют своим детям, почему важно соблюдать правила безопасности.
Также инспекторы раздали автомобилистам листовки, где прописаны правила безопасности и перевозки детей в машине. Кроме листовок, детям давали подарки — световозвращающие брелки, которые можно повесить на одежду или рюкзак.
Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуеве прошел рейд «Нетрезвый водитель».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ГИБДД
Машины
Водители
Котельники
Реклама
Реклама