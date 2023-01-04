Подмосковье 04 января 2023, 20:51 Более 100 машин проверили в ходе рейда «Маленький пассажир — большая ответственность» в Котельниках

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В Котельниках прошел рейд «Маленький пассажир — большая ответственность». Сотрудники ГИБДД проверили в этот день свыше 100 машин.

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В ходе рейда нашли трех нарушителей, у которых в машине дети не были пристегнуты. Им грозит штраф в размере трех тысяч рублей. Зато большинство водителей объясняют своим детям, почему важно соблюдать правила безопасности.

Также инспекторы раздали автомобилистам листовки, где прописаны правила безопасности и перевозки детей в машине. Кроме листовок, детям давали подарки — световозвращающие брелки, которые можно повесить на одежду или рюкзак.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуеве прошел рейд «Нетрезвый водитель».

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