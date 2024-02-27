Подмосковье 27 февраля 2024, 16:04 Более 100 машин и тысячу дворников привлекут к уборке снега в Химках в марте Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Коммунальные службы в Химках расчистят снег во всех дворах округа к началу весны. Каждый день на улицах города будут работать более 100 снегоуборочных машин и тысяча дворников.

Первыми расчистят дворы на улицах 9 Мая, Лавочкина, Горшина, Строителей, Бабакина, Молодежной, Панфилова, Машинцева, Юбилейном проспекте, Куркинском и Нагорном шоссе.

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«Готовимся к весне — дали старт неделе масштабной уборки снега во дворах. Сегодня работы проведем в Новых Химках. Определили более 80 локаций, где коммунальщики расчистят дворовые проезды, тротуары и машиноместа. Для доступа техники и более тщательной уборки просим жителей освободить парковочные пространства», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Следующими станут улицы Дружбы, Ивановская, Планерная, Олимпийская, Марии Рубцовой, Заречная, Родионова, Соколовская, Озерная, проспект Мельникова и другие. Масштабная уборка снега пройдет во всех микрорайонах Химок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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