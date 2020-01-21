    21 января 2020, 16:05

    Внимание к безопасности на дорогах. ГИБДД Подмосковья получила более 100 новых машин

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Подразделения ГИБДД Московской области получили более 100 новых машин. Ключи от спецтехники вручили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.
    Внимание к безопасности на дорогах. ГИБДД Подмосковья получила более 100 новых машин

    «В стране реализуются приоритетные нацпроекты по наиболее значимым, актуальным направлениям. Одно из них — безопасность движения. Нам удалось сократить почти вдвое количество смертельных случаев в результате ДТП: пять лет назад было 1,8 тысячи погибших, в 2019 году — 838. Президент ставит задачу стремиться свести к нулю этот показатель», — отметил Андрей Воробьев.

    Внимание к безопасности на дорогах. ГИБДД Подмосковья получила более 100 новых машин | Изображение 1

    Более 40 автомобилей приобретено за счет бюджета МО, они отправятся в 27 подразделений МВД муниципальных образований. Еще 60 спецмашин поступило в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», их получат 15 подразделений ДПС ГИБДД региона. Все машины оснащены новейшим оборудованием: радиостанциями и видеорегистраторами, тревожной кнопкой, медпрепаратами для оказания первой помощи.

    Сегодня мы передаем автомобили, которые позволят более мобильно, качественно обслуживать федеральные, региональные, муниципальные дороги. Мы продолжаем проводить мероприятия, направленные на снижение ДТП и смертности: это и освещение, и проект «Умная дорога»

    Андрей Воробьевгубернатор Московской области.
    Внимание к безопасности на дорогах. ГИБДД Подмосковья получила более 100 новых машин | Изображение 2

    «Я благодарен Андрею Юрьевичу Воробьеву за оказанную поддержку. С начала реализации нацпроекта региональные подразделения ГИБДД получают не только автомобили, но и приборы, позволяющие контролировать дорожную сеть. Московская область, несомненно, имеет свою специфику, и я уверен, что оснащение областной Госавтоинспекции новыми патрульными автомобилями будет способствовать повышению безопасности на дорогах региона», — отметил Михаил Черников.

    Внимание к безопасности на дорогах. ГИБДД Подмосковья получила более 100 новых машин | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Также Андрей Воробьев вручил награды сотрудникам ДПС. Знака «За доблесть и мужество» удостоен капитан полиции Артем Токарев, который пресек деятельность лаборатории по производству наркотических средств в Серпухове. Старший лейтенант Виталий Яценко и лейтенант Дмитрий Лахин из Одинцова получили почетные грамоты губернатора — сотрудники экипажа ДПС помогли беременной женщине оперативно добраться до роддома.

    Внимание к безопасности на дорогах. ГИБДД Подмосковья получила более 100 новых машин | Изображение 4