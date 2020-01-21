Внимание к безопасности на дорогах. ГИБДД Подмосковья получила более 100 новых машин

Подразделения ГИБДД Московской области получили более 100 новых машин. Ключи от спецтехники вручили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

«В стране реализуются приоритетные нацпроекты по наиболее значимым, актуальным направлениям. Одно из них — безопасность движения. Нам удалось сократить почти вдвое количество смертельных случаев в результате ДТП: пять лет назад было 1,8 тысячи погибших, в 2019 году — 838. Президент ставит задачу стремиться свести к нулю этот показатель», — отметил Андрей Воробьев.

Более 40 автомобилей приобретено за счет бюджета МО, они отправятся в 27 подразделений МВД муниципальных образований. Еще 60 спецмашин поступило в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», их получат 15 подразделений ДПС ГИБДД региона. Все машины оснащены новейшим оборудованием: радиостанциями и видеорегистраторами, тревожной кнопкой, медпрепаратами для оказания первой помощи.

Сегодня мы передаем автомобили, которые позволят более мобильно, качественно обслуживать федеральные, региональные, муниципальные дороги. Мы продолжаем проводить мероприятия, направленные на снижение ДТП и смертности: это и освещение, и проект «Умная дорога» Андрей Воробьев губернатор Московской области.

«Я благодарен Андрею Юрьевичу Воробьеву за оказанную поддержку. С начала реализации нацпроекта региональные подразделения ГИБДД получают не только автомобили, но и приборы, позволяющие контролировать дорожную сеть. Московская область, несомненно, имеет свою специфику, и я уверен, что оснащение областной Госавтоинспекции новыми патрульными автомобилями будет способствовать повышению безопасности на дорогах региона», — отметил Михаил Черников.

Источник фото: телеканал «360»

Также Андрей Воробьев вручил награды сотрудникам ДПС. Знака «За доблесть и мужество» удостоен капитан полиции Артем Токарев, который пресек деятельность лаборатории по производству наркотических средств в Серпухове. Старший лейтенант Виталий Яценко и лейтенант Дмитрий Лахин из Одинцова получили почетные грамоты губернатора — сотрудники экипажа ДПС помогли беременной женщине оперативно добраться до роддома.