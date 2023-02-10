Подмосковье 10 февраля 2023, 16:26 Более 100 макетов изобретений Леонардо да Винчи выставили в картинной галерее Балашихи

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Выставку изобретений и произведений средневекового итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи открыли в картинной галерее в Балашихе. На ней представлено более 100 разработок, опередивших свое время, а также порядка 15 картин.

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«Это уникальная выставка, здесь представлена очень большая коллекция. Она путешествует по всей России, и наконец-то представлена в Балашихе. Не каждый город может похвастаться таким замечательным выставочным залом, наша выставка здесь представлена полностью и прекрасно гармонирует с обстановкой», — отметил куратор выставки Дмитрий Сухаренок.

Леонардо да Винчи — итальянский художник и ученый, изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения.

«Этот человек в одиночку придумал множество всего, чем мы пользуемся сейчас, а цивилизация только делала его изобретения лучше и удобнее. Его разум — это даже не компьютер, а что-то сверхъестественное. В основном мы знаем да Винчи как художника, но <...> количество его инженерных изобретений невероятно. Многими из них мы сейчас пользуемся», — сказала заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова.

Интерактивная выставка будет особенно интересна детям, которые смогут самостоятельно исследовать работу всех механизмов.

«Выставка к нам приехала в начале недели из Рязани. И теперь до 19 марта жители смогут ознакомиться с творчеством гениального человека, занимавшегося изучением всего — от биологии и анатомии до астрономии и физики. Здесь можно посмотреть на ранние версии тех предметов, которыми мы пользуемся сейчас, но они были изобретены человеком, жившим более 500 лет назад», — рассказала директор картинной галереи Елена Елистратова.

Балашихинская картинная галерея открылась в 1978 году. В общем фонде галереи насчитывается более семи тысяч работ. В трех залах размещены постоянные экспозиции, а в девяти проходят сменные выставки.

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