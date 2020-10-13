Более 100 магазинов Солнечногорска проверят на дефицит товаров

В Солнечногорске продуктовые магазины проверят на дефицит товаров. Мониторинг проведут с помощью специального приложения.

В Солнечногорске стали следить за наличием всех необходимых товаров на прилавках. Ассортимент большой, а ажиотаж на некоторые продукты не наблюдается.

«С помощью специального приложения мы проводим мониторинг. Сейчас мы отправили информацию о наличии гречки в одном из магазинов. Ее в нем достаточно», — отметила начальник отдела стационарной торговли управления потребительского рынка администрации городского округа Солнечногорск Татьяна Алиманова.

Источник фото: телеканал «360»

Отправляют фото с продуктами первой необходимости в Министерство сельского хозяйства области. Прежде всего мониторят наличие гречки, макарон, соли, сахара и муки. Полгода назад, в разгар эпидемии, именно эти товары сметали с полок магазинов в первую очередь. Трижды в неделю в округе проверяют более 100 магазинов.