Подмосковье 11 июля 2023, 11:30 Более 100 литров ухи приготовили на гастрономическом фестивале ко Дню рыбака в Солнечногорске

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Гастрономический фестиваль ко Дню рыбака прошел на набережной озера Сенеж в Солнечногорске. За два дня участники приготовили более 100 литров ухи и пожарили на углях около 50 килограммов рыбы и морепродуктов.

На набережной озера Сенеж работала зона фудкорта с блюдами на мангале из рыбы и мяса. Жители и гости округа приняли участие в мастер-классах по приготовлению ухи и варке раков.

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«Помимо готовых блюд, была представлена продукция местных фермеров и товаропроизводителей, в том числе деревянные и кованые изделия», — добавил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Также на празднике прошел фестиваль хип-хоп-культуры с танцевальными мастер-классами и конкурсами и концертная программа «Лето. Солнце».

На открытой сцене выступили фолк-группа «Соколовье», народный ансамбль русской песни «Лето», заслуженный артист республики Марий-Эл Сергей Козлов и заслуженный работник культуры Московской области Ольга Коломейцева.

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